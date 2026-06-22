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Jefferies & Company Inc.

Beiersdorf Hold

15:26 Uhr
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
71,44 EUR 0,34 EUR 0,48%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf vor Quartalszahlen von 84 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Entwicklung der Marke Nivea dürfte auch im zweiten Jahresviertel der Schwachpunkt des Konsumgüterkonzerns geblieben sein, schrieb Molly Wylenzek in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Bedeutung der Consumer-Sparte für die Marktstimmung und die Bewertung reflektiere das niedrigere Kursziel./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf

Zusammenfassung: Beiersdorf Hold

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
71,22 €		 Abst. Kursziel*:
13,73%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
71,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,38%
Analyst Name:
Molly Wylenzek 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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15:26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
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