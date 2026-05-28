NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach einem Gespräch mit dem Firmenchef Vincent Warnery auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Dieses habe den Fokus des Konsumgüterkonzerns auf die Trendwende bei Nivea bestätigt, schrieb Celine Pannuti am Freitag. Warnery merkte an, dass die Marke kurzfristig weiterhin unter Druck stehe. Der Manager verwies unter anderem auf verstärkte Werbeaktionen und Auslistungen in Europa, da Einzelhändler Preissenkungen forderten. Andererseits sei das jüngste sonnigere Wetter eine gute Nachricht./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 17:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 17:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
69,72 €
|Abst. Kursziel*:
29,09%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
69,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,79%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|19:26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
