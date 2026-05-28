DAX 25.105 +0,1%ESt50 6.051 -0,1%MSCI World 4.863 +0,4%Top 10 Crypto 9,3820 %Nas 26.967 +0,2%Bitcoin 63.582 +0,9%Euro 1,1668 +0,1%Öl 91,94 -1,5%Gold 4.561 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Dell Technologies A2N6WP Micron Technology 869020 SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran wohl vor Einigung: DAX geht stabil ins Wochenende -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Siemens Energy, Super Micro, SpaceX, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL, Unusual Machines im Fokus
Top News
In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest
CTS Eventim-Aktie springt kräftig an: Starker Start ins neue Geschäftsjahr CTS Eventim-Aktie springt kräftig an: Starker Start ins neue Geschäftsjahr
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Beiersdorf Aktie

Kaufen
Verkaufen
Beiersdorf Aktien-Sparplan
69,88 EUR -1,92 EUR -2,67 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 15,89 Mrd. EUR

KGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 520000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BDRFF

JP Morgan Chase & Co.

Beiersdorf Neutral

19:26 Uhr
Beiersdorf Neutral
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
69,88 EUR -1,92 EUR -2,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach einem Gespräch mit dem Firmenchef Vincent Warnery auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Dieses habe den Fokus des Konsumgüterkonzerns auf die Trendwende bei Nivea bestätigt, schrieb Celine Pannuti am Freitag. Warnery merkte an, dass die Marke kurzfristig weiterhin unter Druck stehe. Der Manager verwies unter anderem auf verstärkte Werbeaktionen und Auslistungen in Europa, da Einzelhändler Preissenkungen forderten. Andererseits sei das jüngste sonnigere Wetter eine gute Nachricht./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 17:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 17:22 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Neutral

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
69,72 €		 Abst. Kursziel*:
29,09%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
69,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,79%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

19:26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.05.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
22.05.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
13.05.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.04.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

dpa-afx Kursrutsch Beiersdorf-Aktie im Sinkflug: Analysten-Gespräch sorgt für Verkaufsdruck Beiersdorf-Aktie im Sinkflug: Analysten-Gespräch sorgt für Verkaufsdruck
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit Einbußen
finanzen.net Schwacher Handel: DAX gibt am Freitagnachmittag nach
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag zurück
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Kursplus
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf schiebt sich am Vormittag vor
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich schlussendlich leichter
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-NVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Beiersdorf Aktiengesellschaft: BBG Holding GmbH & Co. KG, Interest-preserving order regarding the purchase of 241,993 shares; shares were purchased in the period from March 6, 2026 to ...
EQS Group EQS-DD: Beiersdorf Aktiengesellschaft: BBG Holding GmbH & Co. KG, Interest-preserving order regarding the purchase of 237,377 shares; shares were purchased on March 6, 2026
VentureBeat How to make your e-commerce product visible to AI agents? Use this new system trusted by L’Oréal, Unilever, Mars & Beiersdorf
RSS Feed
Beiersdorf AG zu myNews hinzufügen