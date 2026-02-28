Beiersdorf Aktie
Marktkap. 23,53 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Das Wachstum dürfte sich zuletzt verbessert haben, schrieb Celine Pannuti in ihrem Ausblick am Montag. Die Erwartungen an den Quartalsbericht seien niedrig, der Hamburger Konsumgüterhersteller habe Chancen, sie zu übertreffen. Der Ausblick dürfte allerdings weiterhin von Zurückhaltung geprägt sein./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 10:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 10:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf AG
Zusammenfassung: Beiersdorf Overweight
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
105,25 €
|Abst. Kursziel*:
18,76%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
104,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,27%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|13:01
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|25.02.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG