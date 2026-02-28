DAX 24.694 -2,3%ESt50 5.995 -2,3%MSCI World 4.530 -0,6%Top 10 Crypto 8,5485 +3,9%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.383 +0,9%Euro 1,1704 -0,6%Öl 79,42 +9,5%Gold 5.392 +2,2%
Beiersdorf Aktie

104,80 EUR -2,25 EUR -2,10 %
STU
Marktkap. 23,53 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

JP Morgan Chase & Co.

Beiersdorf Overweight

13:01 Uhr
Beiersdorf Overweight
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
104,80 EUR -2,25 EUR -2,10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Das Wachstum dürfte sich zuletzt verbessert haben, schrieb Celine Pannuti in ihrem Ausblick am Montag. Die Erwartungen an den Quartalsbericht seien niedrig, der Hamburger Konsumgüterhersteller habe Chancen, sie zu übertreffen. Der Ausblick dürfte allerdings weiterhin von Zurückhaltung geprägt sein./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 10:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 10:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf Overweight

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
105,25 €		 Abst. Kursziel*:
18,76%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
104,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,27%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

13:01 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
05.02.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
02.02.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

