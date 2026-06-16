BMW Aktie
Marktkap. 38,9 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW von 100 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Prognosesenkung der Münchner sei ein Weckruf für die Autobranche, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend. Aus seiner Sicht muss BMW seine Strategie im Kompaktsegment in China komplett überdenken. Hier seien momentan alle europäischen Premiumhersteller preislich nicht konkurrenzfähig. Ändern könne BMW dies entweder selbstständig mit seiner Reihe Neue Klasse durch eine radikale Veränderung der Zulieferstruktur, oder gemeinsam mit chinesischen Partnern. Auf dem Kapitalmarkttag im Oktober rechnet Asumendi mit massiven Kapazitätseinschnitten in Europa. Damit könne BMW einen geringen, aber robusten Cashflow sichern./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Overweight
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
62,70 €
|Abst. Kursziel*:
30,78%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
62,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,49%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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