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Marktkap. 100,52 Mrd. EUR

KGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
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WKN 887771

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ISIN FR0000131104

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Symbol BNPQF

Jefferies & Company Inc.

BNP Paribas Buy

17:46 Uhr
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
93,55 EUR 3,37 EUR 3,74%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 95 auf 127 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der französischen Banken dürften zwar eher keine Aktualisierung der mittelfristigen Ziele mit sich bringen, bei BNP und Societe Generale aber die Dynamik beim Zinsüberschuss in den Fokus rücken, schrieb Joseph Dickerson in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Gleichzeitig würden deren Aktien sowie die von Credit Agricole mit einem gut 20-prozentigen Abschlag auf den materiellen Buchwert für 2028 gehandelt, was angesichts der Kapitalrenditen von rund 13 Prozent eine positive Asymmetrie biete./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 09:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 09:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Buy

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
127,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
91,36 €		 Abst. Kursziel*:
39,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
93,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,76%
Analyst Name:
Joseph Dickerson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
104,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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17:46 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
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13.04.26 BNP Paribas Buy UBS AG
18.03.26 BNP Paribas Buy UBS AG
18.03.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
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