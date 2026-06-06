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ISIN US0970231058

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Symbol BA

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

08:56 Uhr
Boeing Buy
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Boeing Co.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitag nach Auswertung der momentanen Nachrichtenlage und der Auslieferungszahlen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 14:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 215,45		 Abst. Kursziel*:
36,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 214,59		 Abst. Kursziel aktuell:
37,47%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 283,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

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