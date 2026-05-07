DAX 24.664 -1,0%ESt50 5.973 -0,9%MSCI World 4.729 -0,3%Top 10 Crypto 10,06 -0,5%Nas 25.806 -0,1%Bitcoin 67.669 -0,8%Euro 1,1748 +0,2%Öl 100,6 -2,7%Gold 4.722 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 - Weiterer Stellenabbau geplant -- Rheinmetall, SoftBank, Innodata im Fokus
Top News
Nach Berkshire-Investment: Ist die Tokio Marine-Aktie die nächste Wachstumsstory à la Buffett? Nach Berkshire-Investment: Ist die Tokio Marine-Aktie die nächste Wachstumsstory à la Buffett?
Hoffnung auf Kriegsende im Iran verpufft nach neuen Angriffen: DAX mit erneutem Rückschlag Hoffnung auf Kriegsende im Iran verpufft nach neuen Angriffen: DAX mit erneutem Rückschlag
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Continental Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
70,02 EUR +1,40 EUR +2,04 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,58 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,97%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 543900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005439004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CTTAF

JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

08:01 Uhr
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
70,02 EUR 1,40 EUR 2,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 75 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen bevorzugt Jose Asumendi Reifenhersteller, die in Wachstumssegmenten gut positioniert seien, die Erwartungen übertroffen und Spielraum für ein Übertreffen der Margenerwartungen hätten, wie er in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung schrieb. Vor diesem Hintergrund favorisiert er Continental und die ebenfalls mit "Outperform" empfohlene Pirelli-Aktie gegenüber Michelin, die er mit "Neutral" bewertet. Nokian stuft er mit "Underweight" ein./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:57 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Overweight

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
70,32 €		 Abst. Kursziel*:
10,92%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
70,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,40%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

08:01 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 Continental Overweight Barclays Capital
07.05.26 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 Continental Buy UBS AG
07.05.26 Continental Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

Dow Jones Stellenabbau Continental-Aktie im Plus: ContiTech treibt Sparkurs mit Jobabbau voran Continental-Aktie im Plus: ContiTech treibt Sparkurs mit Jobabbau voran
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer
dpa-afx Contitech baut 1.600 Stellen in Deutschland ab
finanzen.net Continental Aktie News: Continental tendiert am Nachmittag fester
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück
finanzen.net Continental-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet
finanzen.net Analyse: So bewertet UBS AG die Continental-Aktie
EQS Group EQS-News: Continental Increases Profitability in Tires and ContiTech
EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Continental AG: IHO Verwaltungs GmbH, Pledge of 65,990,458 shares of Continental AG in connection with a credit transaction
EQS Group EQS-News: Invitation to the Annual Shareholders’ Meeting
EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Continental Targets Higher Earnings and Completion of Realignment in 2026
Benzinga Australia: A Continental Powerhouse with Resource Wealth And Strategic Potential
RSS Feed
Continental AG zu myNews hinzufügen