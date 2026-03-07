Dürr Aktie
Marktkap. 1,39 Mrd. EURKGV 7,70
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr von 29,50 auf 28,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs passte seine Schätzungen an eher zurückhaltende Erwartungen des Anlagenbauers an. Mit Blick auf die Auftragseingänge habe er seine Erwartungen noch stärker zurückgenommen, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,00 €
|Abst. Kursziel*:
47,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,62%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
