DAX 25.130 +0,5%ESt50 6.051 +0,5%MSCI World 4.517 +0,2%Top 10 Crypto 8,8200 +0,8%Nas 22.578 +0,1%Bitcoin 57.748 +1,4%Euro 1,1835 -0,1%Öl 67,69 +0,5%Gold 4.927 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Siemens 723610 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Vonovia A1ML7J Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Nikkei zieht an - Chinas Börsen ruhen -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palo Alto Networks mit gemischten Zahlen -- Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie
Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO: Amazon-Aktien rasiert, Apple reduziert und ein neuer Medien-Favorit Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO: Amazon-Aktien rasiert, Apple reduziert und ein neuer Medien-Favorit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Danone Aktie

Kaufen
Verkaufen
Danone Aktien-Sparplan
72,36 EUR -0,40 EUR -0,55 %
STU
66,22 CHF +0,12 CHF +0,18 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 46,9 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851194

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120644

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GPDNF

JP Morgan Chase & Co.

Danone Overweight

08:26 Uhr
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
72,36 EUR -0,40 EUR -0,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone vor den am 20. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet mit einem weiterhin soliden Umsatzwachstum, wie sie am Dienstagabend schrieb. Für 2026 erwartet sie ein flächenbereinigtes Wachstum von 3 bis 5 Prozent sowie eine moderate Verbesserung der wiederkehrenden Margen. Da sich die Aktie jedoch im EU-Lebensmittel- und Konsumgütersektor seit Jahresbeginn am schwächsten entwickelt habe, sollte der Fokus unter anderem auf der Beruhigung hinsichtlich der Cereulid-Krise bei Säuglingsnahrung liegen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
72,66 €		 Abst. Kursziel*:
23,86%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
72,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,38%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

09:01 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
08:26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Danone Buy UBS AG
16.02.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.26 Danone Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Danone S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx Danone-Aktie fällt: In Deutschland wird noch mehr Babynahrung zurück gerufen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
dpa-afx Danone-Aktie mit Plus: Rückruf für bestimmte Babynahrung in Deutschland - Behörde schaltet sich ein
dpa-afx Nestlé-Aktie höher: Foodwatch-Vorwürfe zurückgewiesen
finanzen.net Was Analysten von der Danone-Aktie erwarten
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 3 Jahren eingebracht
Dow Jones Danone-Aktie rutscht ab: Rückruf ausgewählter Babynahrungs-Chargen
RTE.ie Danone recalls further batches of infant formula
Financial Times Nestlé and Danone hit by backlash over contaminated baby formula
Korea Times Danone recalls batches of Aptamil baby formula in Germany, letter shows
Irish Times Recalled Danone Aptamil product was also sold in Ireland, regulator warns
Financial Times Danone shares slide as infant formula crisis spreads
Zacks Danone (DANOY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Financial Times Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss
RSS Feed
Danone S.A. zu myNews hinzufügen