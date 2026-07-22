Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 45,48 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen und einer Anhebung der Prognose auf "Kaufen" mit einem fairen Wert je Aktie von 300 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe ein sehr gutes zweites Quartal hinter sich, das u?ber den Erwartungen gelegen habe, schrieb Philipp Häßler am Donnerstag nach dem Bericht. Die Aktie sei attraktiv bewertet./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 16:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Börse
Zusammenfassung: Deutsche Börse Kaufen
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
252,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
252,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
284,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|08:01
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|08:01
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