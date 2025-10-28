Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 41,04 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 244 auf 246 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Enrico Bolzoni hob am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts seine Schätzungen leicht an. Er begründet dies vor allem mit etwas niedrigeren Kosten für die Eschborner./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
246,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
223,30 €
|Abst. Kursziel*:
10,17%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
221,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
|
Analyst Name:
Enrico Bolzoni
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
260,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
