Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 41,13 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich neuer Geschäftsziele für 2028 mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der mittelfristige Ausblick des Börsenbetreibers entspreche weitgehend ihren Erwartungen, schrieb Grace Dargan am Dienstagabend. Zudem begrüßte sie das neue Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Börse
Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
219,10 €
|Abst. Kursziel*:
32,36%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
220,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,82%
|
Analyst Name:
Grace Dargan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
267,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|14:06
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12:11
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:01
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:06
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12:11
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:01
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:06
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12:11
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.20
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:51
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:01
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.