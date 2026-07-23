DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 63,89 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die See- und Luftfrachtraten im internationalen Logistikgeschäft seien in den vergangenen Monaten weiter gestiegen und das Frachtaufkommen habe sich als robust erwiesen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zudem scheine sich die Verbrauchernachfrage trotz Inflationsdrucks zu behaupten. Insgesamt ergebe sich daraus ein günstiges Ertragsumfeld für die nahe Zukunft./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
56,70 €
|Abst. Kursziel*:
-20,63%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
56,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-20,72%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|11:51
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|11:51
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|11:51
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research