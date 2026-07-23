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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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56,76 EUR +0,66 EUR +1,18 %
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DHL Group (ex Deutsche Post) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 63,89 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
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ISIN DE0005552004

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Bernstein Research

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

11:51 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
56,76 EUR 0,66 EUR 1,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die See- und Luftfrachtraten im internationalen Logistikgeschäft seien in den vergangenen Monaten weiter gestiegen und das Frachtaufkommen habe sich als robust erwiesen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zudem scheine sich die Verbrauchernachfrage trotz Inflationsdrucks zu behaupten. Insgesamt ergebe sich daraus ein günstiges Ertragsumfeld für die nahe Zukunft./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
56,70 €		 Abst. Kursziel*:
-20,63%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
56,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-20,72%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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