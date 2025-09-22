Eni Aktie
Marktkap. 43,52 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 16 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting rechnet laut seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar bei den Italienern mit weiter starker Dynamik Richtung Jahresende./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Overweight
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
16,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
14,49 €
|Abst. Kursziel*:
13,84%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
14,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,12%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
