DAX 24.083 -0,3%ESt50 5.861 -0,6%MSCI World 4.603 -0,2%Top 10 Crypto 10,01 -1,8%Nas 24.439 -0,9%Bitcoin 66.646 -0,5%Euro 1,1691 +0,1%Öl 107,0 +1,0%Gold 4.690 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Intel 855681 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Eni Aktie

Kaufen
Verkaufen
Eni Aktien-Sparplan
23,43 EUR +0,13 EUR +0,54 %
STU
21,51 CHF +0,23 CHF +1,06 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 65,12 Mrd. EUR

KGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 897791

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003132476

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EIPAF

Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
23,43 EUR 0,13 EUR 0,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ölkonzern habe zwar durchwachsen abgeschnitten, doch die fundamentale Entwicklung sei auf einem guten Weg, schrieb Matthew Lofting am Freitag. Er rät Anlegern, bei Kursschwächen der Aktie ihre Positionen aufzustocken./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Overweight

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,32 €		 Abst. Kursziel*:
20,09%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,50%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

10:21 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
21.04.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Eni Overweight Barclays Capital
09.04.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

RSS Feed
Eni S.p.A. zu myNews hinzufügen