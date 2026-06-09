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Eni Aktie

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Marktkap. 66,71 Mrd. EUR

KGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
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ISIN IT0003132476

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Symbol EIPAF

JP Morgan Chase & Co.

Eni Overweight

08:26 Uhr
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
23,29 EUR 0,24 EUR 1,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting zog am Dienstagabend nach 100 Tagen Iran-Krieg Zwischenbilanz für die europäische Ölbranche. Die Höchststände in der seitherigen Kursentwicklung seien im April erreicht worden. Zuletzt korrelierten die Kurse stärker mit den längerfristigen Brent-Futures als dem aktuellen Marktpreis./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 20:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Overweight

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,44 €		 Abst. Kursziel*:
19,45%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,25%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
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