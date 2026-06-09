Eni Aktie
Marktkap. 66,71 Mrd. EURKGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting zog am Dienstagabend nach 100 Tagen Iran-Krieg Zwischenbilanz für die europäische Ölbranche. Die Höchststände in der seitherigen Kursentwicklung seien im April erreicht worden. Zuletzt korrelierten die Kurse stärker mit den längerfristigen Brent-Futures als dem aktuellen Marktpreis./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 20:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Overweight
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,44 €
|Abst. Kursziel*:
19,45%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,25%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|21.05.26
|Eni Buy
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|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Eni Buy
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|08:26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Eni Buy
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|27.04.26
|Eni Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
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|25.02.26
|Eni Underweight
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|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Eni Hold
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