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Eni Aktie

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Marktkap. 57,01 Mrd. EUR

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JP Morgan Chase & Co.

Eni Overweight

10:56 Uhr
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
20,36 EUR -0,05 EUR -0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 28 auf 26 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei von vielen Unwägbarkeiten geprägt gewesen, schrieb Matthew Lofting in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. In diesem Umfeld sei das Raffineriegeschäft der Konzerne am besten aufgestellt. Dieses erlebe aktuell wegen knapper Lagerbestände und erneuter Versorgungsengpässe einen Aufschwung. Als Reaktion auf die zuletzt gesunkenen Ölpreise reduzierte Lofting derweil seine Kursziele um durchschnittlich fünf Prozent. Eni dürfte insgesamt solide abgeschnitten haben./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 20:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Overweight

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
20,34 €		 Abst. Kursziel*:
27,80%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
20,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,73%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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