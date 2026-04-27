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Jefferies & Company Inc.

EON SE Hold

21:06 Uhr
EON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen. Das Segment Energieinfrastruktur des Stromversorgers und Netzbetreibers dürfte sich dynamisch entwickelt haben, schrieb Ahmed Farman in einem Ausblick am Dienstag. Alles in allem sei das Unternehmen gut positioniert, um die Jahresziele zu erreichen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Hold

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,90 €		 Abst. Kursziel*:
-7,91%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,94%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

21:06 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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