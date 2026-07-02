Jefferies & Company Inc.

EON SE Hold

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen. Analyst Ahmed Farman verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf angekündigte Reformen der Bundesregierung und bewertet sie als positiv für den Energienetzbetreiber. Unter anderem solle bis Jahresende ein Maßnahmenpaket für Verteilnetze auf den Weg gebracht werden, um den Netzausbau zu beschleunigen, zu digitalisieren und die Realisierungsdauer von Netzprojekten zu halbieren, schrieb er. Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt werden. Eine zentralisierte Entwicklung von Software für Netzbetreiber solle gefördert werden, um eine einheitliche Lösung zu begünstigen. Industrieunternehmen sollen außerdem einen verbindlichen Termin für ihren Netzanschluss erhalten./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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