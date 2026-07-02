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Symbol ENAKF

Jefferies & Company Inc.

EON SE Hold

08:01 Uhr
EON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
18,74 EUR 0,40 EUR 2,15%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen. Analyst Ahmed Farman verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf angekündigte Reformen der Bundesregierung und bewertet sie als positiv für den Energienetzbetreiber. Unter anderem solle bis Jahresende ein Maßnahmenpaket für Verteilnetze auf den Weg gebracht werden, um den Netzausbau zu beschleunigen, zu digitalisieren und die Realisierungsdauer von Netzprojekten zu halbieren, schrieb er. Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt werden. Eine zentralisierte Entwicklung von Software für Netzbetreiber solle gefördert werden, um eine einheitliche Lösung zu begünstigen. Industrieunternehmen sollen außerdem einen verbindlichen Termin für ihren Netzanschluss erhalten./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: E.ON Hold

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,35 €		 Abst. Kursziel*:
-5,18%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,13%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

08:01 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
25.06.26 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
15.06.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
27.05.26 E.ON Equal Weight Barclays Capital
19.05.26 E.ON Neutral UBS AG
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