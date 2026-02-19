DAX 25.044 -0,9%ESt50 6.060 -0,7%MSCI World 4.525 -0,1%Top 10 Crypto 8,7740 +3,0%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.748 +1,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,64 -0,4%Gold 5.013 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Airbus 938914 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Asiens Börsen im Minus -- Pentagon-Liste belastet China-Werte BYD, Alibaba & Baidu -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Bayer, Airbus, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Air Liquide-Aktie steigt: Gewinn dank Sparprogramm gesteigert Air Liquide-Aktie steigt: Gewinn dank Sparprogramm gesteigert
Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

E.ON Aktie

Kaufen
Verkaufen
E.ON Aktien-Sparplan
18,50 EUR -0,13 EUR -0,70 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 48,56 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENAG99

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENAG999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ENAKF

JP Morgan Chase & Co.

EON SE Overweight

08:06 Uhr
EON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
18,50 EUR -0,13 EUR -0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido ging am Donnerstagabend auf die zuletzt drängendsten Themen in der europäischen Versorgerbranche ein, wie die Reform des CO2-Emissionshandels (ETS), des Strommarkts und - ganz aktuell - die Intervention Italiens bei den Strompreisen. Auf letztere werde die EU-Kommission auf jeden Fall reagieren. Denn damit gerate eines der bisherigen Grundprinzipien weiter ins Wanken - die Förderung von sauberer Energie. In diesem Branchenumfeld bestätigt Garrido seine Top-Favoriten SSE und RWE. Erstere wegen des überdurchschnittlichen Wachstums im Bereich Energienetze und letztere wegen ihrer Kapazitätsdynamik mit langfristigen Verträgen. Auch die Netzbetreiber National Grid und Eon sieht er als "sichere Häfen"./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: E.ON Overweight

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
18,64 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
18,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

08:06 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 E.ON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 E.ON Neutral UBS AG
19.01.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu E.ON SE

finanzen.net Performance unter der Lupe DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Abschlägen
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag stärker
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit grünen Vorzeichen
dpa-afx E.ON-Aktie fester: Konzern fordert verpflichtende Smart-Meter-Rollout in Deutschland
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX nachmittags mit Kursplus
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu
finanzen.net DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schließt im Minus
EQS Group EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Globes Israeli cloud backup co Eon raises $300m
EQS Group EQS-DD: E.ON SE: Andreas Schmitz, buy
Globes Cloud backup co Eon raising funds at $4b valuation
RSS Feed
E.ON SE zu myNews hinzufügen