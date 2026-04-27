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Bernstein Research

EssilorLuxottica Market-Perform

09:06 Uhr
EssilorLuxottica Market-Perform
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EssilorLuxottica
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im Luxusgüterbereich überzeugten Schmuck und Uhren mit einem weiterhin führenden Wachstum des Bruttowarenvolumens, schrieb Luca Solca in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse. Die Dynamik des Gebrauchtwarenmarktes lasse aber angesichts einer Flut von Neuheiten nach. Der Verlauf einer Erholung der globalen Luxusnachfrage bleibe insgesamt ungewiss./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
185,05 €		 Abst. Kursziel*:
-0,03%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
184,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,52%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
287,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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