Evonik Aktie
Marktkap. 8,09 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 12,20 auf 15,10 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Die neu verantwortliche Analystin Helena Xu hob ihre Prognose für das operative Ergebnis für 2026 um 3 Prozent. Der Gegenwind für den Chemiekonzern lasse nach, schrieb sie am Freitagabend. Verkaufsdisziplin stütze die Preise für das Tierfuttereiweiß Methionin und das Management sei mit einem Dividendenreset Barmittelprobleme angegangen. Mittelfristig bleibt Xu aber skeptisch, was nennenswertes Gewinnpotenzial angeht./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Evonik Hold
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
15,10 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
17,40 €
|Abst. Kursziel*:
-13,22%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
17,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,32%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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