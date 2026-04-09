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Jefferies & Company Inc.

Evonik Hold

08:01 Uhr
Evonik Hold
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 12,20 auf 15,10 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Die neu verantwortliche Analystin Helena Xu hob ihre Prognose für das operative Ergebnis für 2026 um 3 Prozent. Der Gegenwind für den Chemiekonzern lasse nach, schrieb sie am Freitagabend. Verkaufsdisziplin stütze die Preise für das Tierfuttereiweiß Methionin und das Management sei mit einem Dividendenreset Barmittelprobleme angegangen. Mittelfristig bleibt Xu aber skeptisch, was nennenswertes Gewinnpotenzial angeht./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Hold

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
15,10 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
17,40 €		 Abst. Kursziel*:
-13,22%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
17,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,32%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Executive Board adjusts dividend policy
EQS Group EQS-AFR: Evonik Industries AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
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