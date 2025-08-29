Ferrari Aktie
Marktkap. 72,48 Mrd. EURKGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ferrari mit einem Kursziel von 475 Euro auf "Outperform" belassen. Tom Narayan geht davon aus, dass der Sportwagenbauer die Konsensschätzungen mindestens problemlos erreichen oder gar übertreffen und auf seinem Kapitalmarkttag am 9. Oktober seine Ziele anheben wird. Dies schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2025 / 21:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2025 / 21:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Outperform
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
475,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
406,60 €
|Abst. Kursziel*:
16,82%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
406,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,91%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
446,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|08:01
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|01.08.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|01.08.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|01.08.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|31.03.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.