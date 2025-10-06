DAX 24.723 +0,5%ESt50 5.655 +0,1%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 17,00 -1,6%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 106.327 +0,2%Euro 1,1612 -0,1%Öl 66,15 +0,1%Gold 4.045 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 BMW 519000 Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Gerresheimer A0LD6E D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX steigt - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen
China verschärft Exportkontrollen: Neue Beschränkungen bei seltenen Erden China verschärft Exportkontrollen: Neue Beschränkungen bei seltenen Erden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ferrari Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ferrari Aktien-Sparplan
362,30 EUR -48,90 EUR -11,89 %
STU
418,95 USD -71,95 USD -14,66 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 75,05 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ACKK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011585146

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RACE

JP Morgan Chase & Co.

Ferrari Overweight

14:31 Uhr
Ferrari Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
362,30 EUR -48,90 EUR -11,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ferrari auf "Overweight" belassen. Das Kursziel liegt unverändert bei 460 US-Dollar. Die kurzfristigen Erwartungen an das operative Ergebnis des Sportwagenbauers lägen über dem Unternehmensziel, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Langfristig aber bleibe Ferrari seinem Ziel, Gewinnwachstum zu liefern, treu. Allerdings sei die Art und Weise des Gewinnwachstums nun infrage gestellt worden, da in neue Produkte und Antriebsstränge investiert werde. Hinsichtlich der mittelfristigen Ziele bis 2030 sprach Asumendi von "ehrgeizigen Plänen". Er sieht im aktualisierten Ausblick und den langfristigen Zielen eine Bekräftigung des Engagements von Ferrari, profitables Wachstum, Margensteigerungen und strategische Investitionen voranzutreiben./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Overweight

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
364,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
362,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
474,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

13:31 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
12:51 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
03.10.25 Ferrari Buy UBS AG
29.09.25 Ferrari Buy UBS AG
19.09.25 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

dpa-afx E-Auto-Ziel zurückgeschraubt Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Druck auf Ferrari nach Mittelfristzielen - Auch Porsche schwach
Dow Jones Ferrari erhöht Jahresprognose und skizziert langfristige Ziele
dpa-afx ROUNDUP: Ferrari enttäuscht mit Mittelfristzielen - Aktie rutscht stark ab
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ferrari brechen ein - Händler: Gewinnziele enttäuschen
Dow Jones Ferrari schraubt Elektroauto-Ziele zurück
finanzen.net Tesla-Aktie schon in Feierlaune: Tesla kündigt neues Produkt für 7. Oktober an
dpa-afx Ferrari-Aktie fällt: Misstöne nach Missachtung von Stallorder durch Hamilton
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Ferrari mit 'Buy' - Ziel 484 Euro
Benzinga Ferrari Lifts 2025 Outlook While Betting Big On Electric Cars By 2030
Business Times Ferrari lifts the hood on EV tech in maiden electric car
Financial Times Ferrari halves EV targets as profit guidance disappoints
MotleyFool Ferrari: A Strong Contender in the Stock Market?
MotleyFool 2 Eye-Popping Graphs Showing Why Ferrari Is a Major Long-term Buy
Zacks Is Ferrari (RACE) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
Cointelegraph Arthur Hayes says he sold all his HYPE... to buy a Ferrari
FOX Business Ferrari brings back legendary Testarossa name with 1,050-horsepower plug-in hybrid beast
RSS Feed
Ferrari N.V. zu myNews hinzufügen