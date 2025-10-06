Ferrari Aktie
Marktkap. 75,05 Mrd. EURKGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ferrari auf "Overweight" belassen. Das Kursziel liegt unverändert bei 460 US-Dollar. Die kurzfristigen Erwartungen an das operative Ergebnis des Sportwagenbauers lägen über dem Unternehmensziel, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Langfristig aber bleibe Ferrari seinem Ziel, Gewinnwachstum zu liefern, treu. Allerdings sei die Art und Weise des Gewinnwachstums nun infrage gestellt worden, da in neue Produkte und Antriebsstränge investiert werde. Hinsichtlich der mittelfristigen Ziele bis 2030 sprach Asumendi von "ehrgeizigen Plänen". Er sieht im aktualisierten Ausblick und den langfristigen Zielen eine Bekräftigung des Engagements von Ferrari, profitables Wachstum, Margensteigerungen und strategische Investitionen voranzutreiben./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Overweight
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
364,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
362,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
474,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|13:31
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
