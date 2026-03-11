Ferrari Aktie
Marktkap. 53,27 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 447 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi basiert seine Einschätzung zu der Aktie nun auf die Erwartungen per Ende 2027, wie er am Mittwochabend schrieb. An seinen Schätzungen nahm er keine Änderungen vor./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 21:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 21:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Overweight
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
447,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
294,00 €
|Abst. Kursziel*:
52,04%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
293,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,14%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
397,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|08:06
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.