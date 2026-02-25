DAX 25.284 +0,4%ESt50 6.197 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8385 +1,3%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.798 +0,5%Euro 1,1801 -0,1%Öl 69,83 -1,6%Gold 5.169 +0,1%
flatexDEGIRO Aktie

29,26 EUR -0,46 EUR -1,55 %
Marktkap. 3,14 Mrd. EUR

KGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111

ISIN DE000FTG1111

Symbol FNNTF

Goldman Sachs Group Inc.

flatexDEGIRO Buy

13:06 Uhr
Aktie in diesem Artikel
flatexDEGIRO AG
29,26 EUR -0,46 EUR -1,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe die Erwartungen getoppt, schrieb Oliver Carruthers am Donnerstag nach endgültigen Zahlen. Zudem habe es Details zu den Wachstumsinitiativen gegeben./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
29,32 €		 Abst. Kursziel*:
46,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,96%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

10:46 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
20.02.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
12.02.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
11.02.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

StockXperts flatexDEGIRO: Ist das Schlimmste jetzt vorüber? flatexDEGIRO: Ist das Schlimmste jetzt vorüber?
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO setzt profitablen Wachstumskurs fort und übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2025 leicht
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start mit Kursplus
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX mit positivem Vorzeichen
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX am Dienstagmittag im Plus
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagmittag in Rot
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO extends its profitable growth trajectory with FY 2025 guidance slightly exceeded
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO adopts new capital allocation policy – increase in annual dividend by a factor of seven planned; 2025 guidance slightly exceeded
EQS Group EQS-Adhoc: flatexDEGIRO SE: Management and Supervisory Board adopt new capital allocation policy; dividend increase to 20% of Net Income targeted; FY 2025 guidance slightly exceeded
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
