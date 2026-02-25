flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,14 Mrd. EURKGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe die Erwartungen getoppt, schrieb Oliver Carruthers am Donnerstag nach endgültigen Zahlen. Zudem habe es Details zu den Wachstumsinitiativen gegeben./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:07 / GMT
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
29,32 €
|Abst. Kursziel*:
46,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
29,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,96%
Analyst Name:
Oliver Carruthers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,67 €
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|10:46
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|12.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|12.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|12.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|29.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11.07.22
|flatexDEGIRO Underweight
|Morgan Stanley
|10:46
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|flatexDEGIRO Halten
|Warburg Research