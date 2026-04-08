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Goldman Sachs Group Inc.

flatexDEGIRO Buy

12:31 Uhr
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
flatexDEGIRO AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte siene Schätzungen für die europäischen Onlinebanken am Mittwoch an aktuelle Zinserwartungen an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 15:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,86 €		 Abst. Kursziel*:
38,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,97%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

12:31 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:16 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.26 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
03.03.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
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