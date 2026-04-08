flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,32 Mrd. EURKGV 24,57 Div. Rendite 0,82%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte siene Schätzungen für die europäischen Onlinebanken am Mittwoch an aktuelle Zinserwartungen an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 15:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,86 €
|Abst. Kursziel*:
38,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,97%
|
Analyst Name:
Oliver Carruthers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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