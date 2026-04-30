Fraport Aktie

Marktkap. 6,45 Mrd. EUR

KGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

Jefferies & Company Inc.

Fraport Buy

09:36 Uhr
Fraport Buy
Fraport AG
67,70 EUR -1,05 EUR -1,53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Graham Hunt schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung, der Flughafenbetreiber habe im ersten Quartal die Erwartungen "ganz klar" übertroffen dank einer guten Kostenkontrolle. Er glaubt daran, dass dies am Markt gut ankommen werde nach der jüngsten Kursschwäche. Der Ausblick habe Bestand, wobei bislang nicht von Kerosin-Engpässen ausgegangen werde. Die Spannnungen im Nahen Osten blieben aber ein Unsicherheitsfaktor./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:29 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:29 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport Buy

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,75 €		 Abst. Kursziel*:
40,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
67,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,32%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

23.04.26 Fraport Hold Warburg Research
22.04.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Fraport Outperform Bernstein Research
