Fresenius Aktie
Marktkap. 22,99 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Das aus eigener Kraft erreichte Wachstum decke sich mit den Erwartungen, schrieb James Vane-Tempest in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Gesundheitskonzern habe vor allem von der Nahrungssparte Kabi und der Klinikkette Helios profitiert./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,15 €
|Abst. Kursziel*:
45,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,68%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|14:11
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:01
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
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|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|14:11
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:01
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|14:11
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:01
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
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|Fresenius Underperform
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|Fresenius Neutral
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|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.