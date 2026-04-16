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Jefferies & Company Inc.

Fresenius SECo Buy

14:11 Uhr
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
39,95 EUR 0,38 EUR 0,96%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Das aus eigener Kraft erreichte Wachstum decke sich mit den Erwartungen, schrieb James Vane-Tempest in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Gesundheitskonzern habe vor allem von der Nahrungssparte Kabi und der Klinikkette Helios profitiert./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,15 €		 Abst. Kursziel*:
45,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,68%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

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14:01 Fresenius Buy UBS AG
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09:31 Fresenius Overweight Barclays Capital
30.04.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
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