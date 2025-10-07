DAX 24.542 +0,6%ESt50 5.631 +0,3%MSCI World 4.332 +0,0%Top 10 Crypto 16,97 -0,6%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.709 +1,4%Euro 1,1628 -0,3%Öl 66,36 +1,0%Gold 4.044 +1,5%
Givaudan Aktie

3.532,00 EUR +28,00 EUR +0,80 %
STU
3.376,00 CHF +76,00 CHF +2,30 %
SWX
Marktkap. 32,03 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

Symbol GVDBF

Jefferies & Company Inc.

Givaudan Hold

12:46 Uhr
Givaudan Hold
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.532,00 EUR 28,00 EUR 0,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Hold" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Eine Investorenveranstaltung des Aromenherstellers habe gezeigt, dass die schwache Nachfrage der US-Verbraucher weiterhin die Endmärkte belaste, schrieb Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Langfristig bleibe das Unternehmen aber hervorragend positioniert und sollte von Marktanteilsgewinnen profitieren./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 01:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 01:47 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Hold

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
3.600,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
3.376,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
6,64%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
3.376,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
6,64%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.885,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

