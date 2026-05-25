GSK Aktie
Marktkap. 88,71 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Die Daten der beiden B-Well-Studien zu Bepirovirsen gegen chronische Hepatitis B seien leicht positiv, schrieb Zain Ebrahim am Donnerstag. Die Quote für eine funktionelle Heilung in der Subgruppe mit weniger als 1.000 Antigenen je Milliliter Blut liege am oberen Ende der Erwartungen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 11:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 11:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
17,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
19,17 £
|Abst. Kursziel*:
-11,34%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Zain Ebrahim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,42 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|13:41
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|30.04.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|13:41
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|30.04.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:41
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|14.04.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.