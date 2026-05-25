JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

13:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Die Daten der beiden B-Well-Studien zu Bepirovirsen gegen chronische Hepatitis B seien leicht positiv, schrieb Zain Ebrahim am Donnerstag. Die Quote für eine funktionelle Heilung in der Subgruppe mit weniger als 1.000 Antigenen je Milliliter Blut liege am oberen Ende der Erwartungen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 11:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 11:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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