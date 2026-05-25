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Symbol GLAXF

JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

13:41 Uhr
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
22,17 EUR -0,10 EUR -0,45%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Die Daten der beiden B-Well-Studien zu Bepirovirsen gegen chronische Hepatitis B seien leicht positiv, schrieb Zain Ebrahim am Donnerstag. Die Quote für eine funktionelle Heilung in der Subgruppe mit weniger als 1.000 Antigenen je Milliliter Blut liege am oberen Ende der Erwartungen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 11:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 11:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
19,17 £		 Abst. Kursziel*:
-11,34%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,42 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

13:41 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.05.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
26.05.26 GSK Underweight Barclays Capital
05.05.26 GSK Outperform Bernstein Research
30.04.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
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