Hannover Rück
Hannover Rück Aktie

Marktkap. 29,18 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hannover Rück Buy

14:11 Uhr
Hannover Rück Buy
Hannover Rück
242,80 EUR -2,40 EUR -0,98%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 312 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Christodoulou resümierte am Mittwochabend seine halbjährliche "Speed-Dating-Runde" mit diesmal 26 Versicherern und 96 Investoren. Die Konzerne sähen die geopolitische Unsicherheit und ihre möglichen Auswirkungen auf die Volatilität des Gesamtmarkts als am häufigsten genannte Risiken. Hinsichtlich ihrer Ziele blieben die Teilnehmer allerdings zuversichtlich./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
312,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
244,80 €		 Abst. Kursziel*:
27,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
242,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,50%
Analyst Name:
Michael Christodoulou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
300,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

14:11 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
17.12.25 Hannover Rück Buy UBS AG
08.12.25 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
