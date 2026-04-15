Hannover Rück Aktie
Marktkap. 32,82 Mrd. EURKGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. In seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison erhöhte Analyst Ben Cohen für Europas Rückversicherer seine Ergebnisprognosen für 2026 um etwa 1 Prozent. Er geht von einem überdurchschnittlichen ersten Quartal aus. Für die Folgejahre kappte Cohen allerdings seine Schätzungen um bis zu drei Prozent./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 22:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
280,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
274,20 €
|Abst. Kursziel*:
2,12%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
273,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,34%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
299,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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