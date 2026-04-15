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Marktkap. 32,82 Mrd. EUR

KGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
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WKN 840221

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RBC Capital Markets

Hannover Rück Sector Perform

08:36 Uhr
Hannover Rück Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. In seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison erhöhte Analyst Ben Cohen für Europas Rückversicherer seine Ergebnisprognosen für 2026 um etwa 1 Prozent. Er geht von einem überdurchschnittlichen ersten Quartal aus. Für die Folgejahre kappte Cohen allerdings seine Schätzungen um bis zu drei Prozent./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 22:05 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
274,20 €		 Abst. Kursziel*:
2,12%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
273,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,34%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
299,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

08:36 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
15.04.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
27.03.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
23.03.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
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