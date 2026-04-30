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Marktkap. 20,53 Mrd. EUR

KGV 22,72 Div. Rendite 2,55%
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WKN HLAG47

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ISIN DE000HLAG475

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Symbol HLAGF

UBS AG

Hapag-Lloyd Sell

12:21 Uhr
Hapag-Lloyd Sell
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
121,60 EUR 4,40 EUR 3,75%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Sell" belassen. Der Mittelpunkt der bestätigten Zielspanne für das operative Ergebnis des Gesamtjahres bleibe unter dem Konsens, schrieb Cristian Nedelcu am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Sell

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
121,10 €		 Abst. Kursziel*:
-20,73%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
121,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,05%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
92,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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