UBS AG

Hapag-Lloyd Sell

12:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Sell" belassen. Der Mittelpunkt der bestätigten Zielspanne für das operative Ergebnis des Gesamtjahres bleibe unter dem Konsens, schrieb Cristian Nedelcu am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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