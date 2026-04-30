Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 20,53 Mrd. EURKGV 22,72 Div. Rendite 2,55%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Sell" belassen. Der Mittelpunkt der bestätigten Zielspanne für das operative Ergebnis des Gesamtjahres bleibe unter dem Konsens, schrieb Cristian Nedelcu am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Sell
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
96,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
121,10 €
|Abst. Kursziel*:
-20,73%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
121,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-21,05%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
92,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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