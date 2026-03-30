Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 31 Mrd. EURKGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor Zahlen zum ersten Quartal von 250 auf 235 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Alles in allem dürfte das Auftaktquartal verhalten verlaufen sein, schrieb Ben Rada Martin in einem Ausblick am Dienstag. Vor allem schwächere Volumina des Zementherstellers dürften zu einem dreiprozentigen Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebit) geführt haben./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
235,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
180,00 €
|Abst. Kursziel*:
30,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
179,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,07%
|
Analyst Name:
Ben Rada Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
244,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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