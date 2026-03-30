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Marktkap. 31 Mrd. EUR

KGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
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WKN 604700

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ISIN DE0006047004

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Symbol HLBZF

Goldman Sachs Group Inc.

Heidelberg Materials Buy

11:11 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
179,30 EUR 0,45 EUR 0,25%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor Zahlen zum ersten Quartal von 250 auf 235 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Alles in allem dürfte das Auftaktquartal verhalten verlaufen sein, schrieb Ben Rada Martin in einem Ausblick am Dienstag. Vor allem schwächere Volumina des Zementherstellers dürften zu einem dreiprozentigen Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebit) geführt haben./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
180,00 €		 Abst. Kursziel*:
30,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
179,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,07%
Analyst Name:
Ben Rada Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
244,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

11:11 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.03.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
25.03.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Pledge of 300,000 shares to secure the granting of European call options
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 140.69
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 215.72
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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