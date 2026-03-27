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Marktkap. 31 Mrd. EUR

KGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
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WKN 604700

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ISIN DE0006047004

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Symbol HLBZF

Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

08:01 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
178,45 EUR 3,25 EUR 1,86%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 300 auf 285 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf das schlechte Wetter im ersten Quartal, den zu erwartenden Absatzausfall im Nahen Osten im zweiten Quartal und den 2026 wohl schwachen Wohnungsbaumarkt habe sie ihre operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) für Europas Baustoffkonzerne gesenkt, schrieb Glynis Johnson am Freitagabend in ihrer Branchenbetrachtung. Diese lägen nun klar unter dem Konsens. Ein Risiko sei zudem, inwieweit die Unternehmen die höheren Kosten weitergeben könnten. Allerdings ergäben sich dadurch wieder zunehmend günstige Bewertungen. Johnsons Favoriten sind Saint-Gobain, Heidelberg Materials und Geberit - hier sieht sie unternehmensspezifische Kurstreiber./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
285,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
177,45 €		 Abst. Kursziel*:
60,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
178,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,71%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
246,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

08:01 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Pledge of 300,000 shares to secure the granting of European call options
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 140.69
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 215.72
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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