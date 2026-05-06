Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 32,18 Mrd. EURKGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. An ihren operativen Ergebnisschätzungen für 2026 habe sich nach den Quartalszahlen und dem bestätigten Ausblick des Baustoffkonzerns kaum etwas geändert, schrieb Elodie Rall am Mittwochabend. Ihre Umsatzprognose senkte sie um ein Prozent./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
190,15 €
|Abst. Kursziel*:
31,48%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
190,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,30%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
243,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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