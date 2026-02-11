HelloFresh Aktie
Marktkap. 854,32 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach vorläufigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Buy" belassen. Der Nettoumsatz sei stärker gesunken als befürchtet, schrieb Giles Thorne am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis des Kochboxenlieferanten habe den Erwartungen entsprochen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,13 €
|Abst. Kursziel*:
192,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
4,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
201,14%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HelloFresh
|10:11
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|22.12.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
