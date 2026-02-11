DAX 25.183 +1,3%ESt50 6.070 +0,6%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6600 +1,3%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 56.716 +0,6%Euro 1,1883 +0,0%Öl 69,06 -0,8%Gold 5.065 -0,4%
thyssenkrupp-Aktie sackt ab: Hohe Kosten für Stahl-Sanierung lassen Verluste wachsen
Viking-Aktie zündet Kursfeuerwerk: Gefahr für die Novo Nordisk-Aktie? - Rivalen-Pille sorgt für Nervosität
HelloFresh Aktie

4,98 EUR -0,58 EUR -10,48 %
STU
Marktkap. 854,32 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A16140

ISIN DE000A161408

Symbol HLFFF

Jefferies & Company Inc.

HelloFresh Buy

10:11 Uhr
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
4,98 EUR -0,58 EUR -10,48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach vorläufigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Buy" belassen. Der Nettoumsatz sei stärker gesunken als befürchtet, schrieb Giles Thorne am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis des Kochboxenlieferanten habe den Erwartungen entsprochen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,13 €		 Abst. Kursziel*:
192,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
201,14%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

10:11 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
26.01.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
22.12.25 HelloFresh Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu HelloFresh

finanzen.net Viertes Quartal HelloFresh-Aktie bricht ein: Deutlicher Umsatzrückgang - Rückzug aus Italien HelloFresh-Aktie bricht ein: Deutlicher Umsatzrückgang - Rückzug aus Italien
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Hellofresh zweistellig im Minus - Deutlicherer Umsatzschwund
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Plus
dpa-afx Hellofresh steigert operativen Gewinn 2025 - Wetter belastet Januar 2026
EQS Group EQS-News: Vorläufige Ergebnisse der HelloFresh-Gruppe für das Geschäftsjahr 2025
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX fällt schlussendlich zurück
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX fällt zurück
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX startet mit Gewinnen
EQS Group EQS-News: HelloFresh Group Preliminary Results for the Fiscal Year 2025
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
