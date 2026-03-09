Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,64 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Hold" belassen. Der Konsumgütewrkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb David Hayes am Mittwoch in seiner Reaktion. Das Volumenwachstum im Consumergeschäft habe derweil im Schlussquartal positiv überrascht. Entgegen Befürchtungen am Markt über möglicherweise sinkende Konsensschätzungen für 2026 sehe er hier wenig Anpassungsbedarf./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Hold
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
79,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
70,34 €
|Abst. Kursziel*:
12,31%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
69,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,05%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
