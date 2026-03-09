DAX 23.598 -1,6%ESt50 5.768 -1,2%MSCI World 4.428 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.036 -0,3%Euro 1,1585 -0,2%Öl 90,73 -0,7%Gold 5.178 -0,2%
Top News
Ausblick: BMW präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: BMW präsentiert Quartalsergebnisse
Aktien von HENSOLDT, RENK und TKMS unter Druck: Was den Rüstungssektor belastet Aktien von HENSOLDT, RENK und TKMS unter Druck: Was den Rüstungssektor belastet
Henkel vz. Aktie

Marktkap. 28,64 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
Jefferies & Company Inc.

Henkel vz Hold

09:36 Uhr
Henkel vz Hold
Henkel KGaA Vz.
69,88 EUR -2,98 EUR -4,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterwrkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb David Hayes am Mittwoch in seiner Reaktion. Das Volumenwachstum im Consumergeschäft habe derweil im Schlussquartal positiv überrascht. Entgegen Befürchtungen am Markt über möglicherweise sinkende Konsensschätzungen für 2026 sehe er hier wenig Anpassungsbedarf./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel vz. Hold

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
70,34 €		 Abst. Kursziel*:
12,31%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
69,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,05%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

