Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 25,34 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M auf "Underweight" belassen. Analystin Georgina Johanan wertete am Sonntag die aktuellen Branchentrends im Onlinehandel aus. Bei H&M und der Inditex-Marke Zara seien die jüngsten Signale durchwachsen. Die Schweden hätten bereits ihre März-Umsätze veröffentlicht, Inditex den Absatz vom 1. Februar bis 8. März./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 21:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
171,45 SEK
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
157,63 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|08:31
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|08:31
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets