Barclays Capital

Hermès (Hermes International) Equal Weight

10:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe die Umsatzerwartungen im ersten Quartal verfehlt, schrieb Carole Madjo am Mittwoch./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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