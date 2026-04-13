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KGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
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WKN 886670

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Symbol HESAF

Barclays Capital

Hermès (Hermes International) Equal Weight

10:26 Uhr
Hermès (Hermes International) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.621,00 EUR -183,00 EUR -10,14%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe die Umsatzerwartungen im ersten Quartal verfehlt, schrieb Carole Madjo am Mittwoch./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Equal Weight

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2.310,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
1.599,50 €		 Abst. Kursziel*:
44,42%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
1.621,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,50%
Analyst Name:
Carole Madjo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.256,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:31 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
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01.04.26 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
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