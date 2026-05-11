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Symbol HESAF

Barclays Capital

Hermès (Hermes International) Equal Weight

08:01 Uhr
Hermès (Hermes International) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.601,00 EUR -9,00 EUR -0,56%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 2310 auf 1700 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Viktoria Petrova übernahm mit ihren Analysen vom Montag bei Barclays die Verantwortung für die europäische Luxusbranche. Bei Hermes rechnet sie zwar mit überdurchschnittlichem Wachstum, die Markterwartungen seien aber noch zu ambitioniert./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Equal Weight

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
1.700,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
1.603,50 €		 Abst. Kursziel*:
6,02%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
1.601,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,18%
Analyst Name:
Viktoria Petrova 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.129,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Hermès (Hermes International) Equal Weight Barclays Capital
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21.04.26 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
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