Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 174,13 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 2310 auf 1700 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Viktoria Petrova übernahm mit ihren Analysen vom Montag bei Barclays die Verantwortung für die europäische Luxusbranche. Bei Hermes rechnet sie zwar mit überdurchschnittlichem Wachstum, die Markterwartungen seien aber noch zu ambitioniert./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
1.700,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
1.603,50 €
|Abst. Kursziel*:
6,02%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
1.601,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,18%
|
Analyst Name:
Viktoria Petrova
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.129,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|08:01
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|08:01
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|11.05.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|17.04.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|16.04.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|17.04.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG