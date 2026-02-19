DAX 25.082 +0,2%ESt50 6.084 +0,4%MSCI World 4.528 +0,0%Top 10 Crypto 8,7595 +2,8%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.745 +1,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,29 -0,9%Gold 5.031 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Airbus 938914 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Co -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Bayer, Airbus im Fokus
Top News
Bernstein Research verleiht RWE-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse Bernstein Research verleiht RWE-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
One Stop Systems (OSS) im Pivotal-Point-Check: 65 Mio. USD Rekord-Aufträge der U.S. Navy und strategischer Durchbruch in der Robotik! One Stop Systems (OSS) im Pivotal-Point-Check: 65 Mio. USD Rekord-Aufträge der U.S. Navy und strategischer Durchbruch in der Robotik!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HOCHTIEF Aktie

Kaufen
Verkaufen
HOCHTIEF Aktien-Sparplan
411,20 EUR +19,60 EUR +5,01 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 30,46 Mrd. EUR

KGV 12,58 Div. Rendite 4,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 607000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006070006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HOCFF

Jefferies & Company Inc.

HOCHTIEF Hold

08:01 Uhr
HOCHTIEF Hold
Aktie in diesem Artikel
HOCHTIEF AG
411,20 EUR 19,60 EUR 5,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 371 auf 387 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie habe angesichts vorab hoher Erwartungen leicht negativ auf die jüngsten Quartalszahlen reagiert, schrieb Graham Hunt in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Baukonzern profitiere aber weiter von der sehr hohen Nachfrage nach KI-Rechenzentren - so habe sich der Auftragseingang bei der Tochter Turner verdoppelt. Aussagen auf der Analystenkonferenz zu den Zahlen hätten die konservative Ausblickspolitik von Hochtief bestätigt. Daher bleibt Hunt bei seinen Prognosen knapp oberhalb der Unternehmensziele. Wegen der nachlassenden Dynamik präferiert er weiter die Aktien des Mutterkonzerns ACS./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HOCHTIEF Hold

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
387,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
397,00 €		 Abst. Kursziel*:
-2,52%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
411,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,89%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
324,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HOCHTIEF AG

08:01 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
19.02.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
16.02.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
15.01.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

Dow Jones Dividende steigt HOCHTIEF-Aktie im Minus trotz starker Zahlen - Gewinn soll weiter wachsen HOCHTIEF-Aktie im Minus trotz starker Zahlen - Gewinn soll weiter wachsen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 387 Euro - 'Hold'
dpa-afx ROUNDUP: Hochtief will nach Gewinnsprung weiter zulegen - Aktie verliert
finanzen.net HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Donnerstagnachmittag ins Minus
dpa-afx Hochtief will nach Gewinnsprung weiter zulegen
finanzen.net HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagmittag schwächer
finanzen.net HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verbilligt sich am Donnerstagvormittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Kursplus
EQS Group EQS-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF increases operational net profit guidance for 2025
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Juan Santamaria Cases, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (&#8220;Long Term Incentive ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: &#193;ngel Manuel Muriel Bernal, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (&#8220;Long Term ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Peter Sassenfeld, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (Long Term Incentive ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Martina Steffen, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (Long Term Incentive Compensation ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Peter Sassenfeld, Sale of shares: The shares sold were awarded in earlier years by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board ...
RSS Feed
HOCHTIEF AG zu myNews hinzufügen