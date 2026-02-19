HOCHTIEF Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 371 auf 387 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie habe angesichts vorab hoher Erwartungen leicht negativ auf die jüngsten Quartalszahlen reagiert, schrieb Graham Hunt in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Baukonzern profitiere aber weiter von der sehr hohen Nachfrage nach KI-Rechenzentren - so habe sich der Auftragseingang bei der Tochter Turner verdoppelt. Aussagen auf der Analystenkonferenz zu den Zahlen hätten die konservative Ausblickspolitik von Hochtief bestätigt. Daher bleibt Hunt bei seinen Prognosen knapp oberhalb der Unternehmensziele. Wegen der nachlassenden Dynamik präferiert er weiter die Aktien des Mutterkonzerns ACS./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
