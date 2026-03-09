DAX 23.835 +1,8%ESt50 5.795 +1,9%MSCI World 4.427 +0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +2,3%Nas 22.638 -0,3%Bitcoin 60.373 +2,4%Euro 1,1632 +0,0%Öl 91,45 +1,9%Gold 5.203 +1,1%
Marktkap. 2,43 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol HUGPF

JP Morgan Chase & Co.

HUGO BOSS Neutral

14:56 Uhr
HUGO BOSS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini erhöhte am Dienstag die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 bis 2028 um drei bis sieben Prozent. Grund sei der vom Modekonzern angekündigte Aktienrückkauf./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 12:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 12:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
33,81 €		 Abst. Kursziel*:
18,31%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
35,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,92%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

11:41 HUGO BOSS Neutral UBS AG
10:01 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
10:01 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:41 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
04.03.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: E.ON, HUGO BOSS, Nordex und Knorr-Bremse. Stocks in Action: E.ON, HUGO BOSS, Nordex und Knorr-Bremse.
finanzen.net HUGO BOSS-Aktie zieht an: Starkes 4. Quartal 2025 sorgt für robuste Jahresbilanz
StockXperts Hugo Boss: Das ist zu wenig
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf 'Sector Perform' - Ziel 38 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Hugo Boss verdient dank Einsparungen mehr - Aktie legt zu
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Gewinne
dpa-afx Hugo Boss verdient dank Einsparungen mehr - Umsatzrückgang erwartet
finanzen.net Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Dow Jones HUGO BOSS-Aktie sinkt: Dividende gekürzt - Aktienrückkauf angekündigt
RTE.ie Hugo Boss posts annual profit above expectations
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS ANNOUNCES SHARE BUYBACK PROGRAM OF UP TO EUR 200 MILLION AND PROPOSES MINIMUM DIVIDEND OF EUR 0.04 PER SHARE FOR FISCAL YEAR 2025
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: HUGO BOSS AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
