DAX 23.597 -0,7%ESt50 5.318 -0,5%Top 10 Crypto 15,58 +1,2%Dow 45.285 -0,7%Nas 21.635 -0,3%Bitcoin 94.258 -0,8%Euro 1,1725 +0,7%Öl 65,37 -2,3%Gold 3.596 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Broadcom A2JG9Z Amazon 906866 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Porsche PAG911
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht nach US-Arbeitsmarktdaten tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
Tesla stellt Musk Aktien für eine Billion Dollar in Aussicht Tesla stellt Musk Aktien für eine Billion Dollar in Aussicht
Hellofresh-Mitgründer Griesel verlässt das Unternehmen Hellofresh-Mitgründer Griesel verlässt das Unternehmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Inditex Aktie

Kaufen
Verkaufen
Inditex Aktien-Sparplan
41,92 EUR -0,63 EUR -1,48 %
STU
42,51 EUR -0,05 EUR -0,12 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 131,43 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A11873

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0148396007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IDEXF

Jefferies & Company Inc.

Inditex Buy

19:41 Uhr
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
41,92 EUR -0,63 EUR -1,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 54,00 auf 51,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen schraubte James Grzinic seine Erwartungen für den Modehändler in einer am Freitag vorliegenden Studie zurück. Dennoch erwartet der Analyst, dass sich der Wettbewerbsvorteil von Inditex mit starkem Europa-Geschäft weiter ausdehne. Nun seien allerdings überzeugende Zahlen gefordert, um die Enttäuschungen nach der Corona-Pandemie vergessen zu machen./niw/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:39 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Buy

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
51,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,51 €		 Abst. Kursziel*:
21,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,85%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

19:41 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.25 Inditex Equal Weight Barclays Capital
01.09.25 Inditex Underperform RBC Capital Markets
18.08.25 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.08.25 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Orsted

dpa-afx Turbulenzen Orsted-Aktie dennoch in Grün: Gewinn-Prognose gesenkt - Kapitalerhöhung bereits genehmigt Orsted-Aktie dennoch in Grün: Gewinn-Prognose gesenkt - Kapitalerhöhung bereits genehmigt
dpa-afx Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme
finanzen.net So stuften die Analysten die Orsted-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net Aktien von Orsted und Siemens Energy wieder höher: Analyst sieht Hürden für Orsted-Kapitalerhöhung
dpa-afx Orsted-Aktie bricht ein - Siemens Energy & Co. tiefrot: Pläne für Kapitalerhöhung nach US-Baustopp bekräftigt
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Leichter - Puma haussieren - Orsted brechen ein
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Orsted brechen ein
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Orsted sacken ab nach US-Projektstopp - Branche leidet mit
dpa-afx ROUNDUP/Nach US-Windpark-Baustopp: Orsted bekräftigt Pläne für Kapitalerhöhung
reNEWS Orsted shareholders back €8bn rights issue
EQS Group Resolutions of the extraordinary general meeting of Ørsted A/S
EQS Group Ørsted adjusts full-year EBITDA guidance for 2025
reNEWS Orsted sues over Revolution Wind stoppage
reNEWS Equinor to participate in Orsted rights issue
reNEWS Orsted secures air and sea fleet for Hornsea 3
New York Times Orsted Stock Plummets to Record Low After Trump Halts U.S. Wind Farm
reNEWS Orsted reaffirms rights issue after Revolution setback
RSS Feed
Orsted zu myNews hinzufügen