Inditex Aktie
Marktkap. 131,43 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 54,00 auf 51,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen schraubte James Grzinic seine Erwartungen für den Modehändler in einer am Freitag vorliegenden Studie zurück. Dennoch erwartet der Analyst, dass sich der Wettbewerbsvorteil von Inditex mit starkem Europa-Geschäft weiter ausdehne. Nun seien allerdings überzeugende Zahlen gefordert, um die Enttäuschungen nach der Corona-Pandemie vergessen zu machen./niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:39 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:39 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Inditex Buy
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
51,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,51 €
|Abst. Kursziel*:
21,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,85%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
