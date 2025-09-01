Inditex Aktie
Marktkap. 131,37 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 45,00 auf 43,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Matthew Clements ist zwar weniger skeptisch für die Spanier als noch im Mai. Es sei jedoch zu früh, wirklich optimistisch zu werden, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Geschäftszahlen am 10. September./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Equal Weight
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
43,50 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
42,03 €
|Abst. Kursziel*:
3,50%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
42,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,47%
|
Analyst Name:
Matthew Clements
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|08:31
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:31
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.25
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|11.06.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|16.06.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:31
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|14.07.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|12.06.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|12.06.25
|Inditex Neutral
|UBS AG
|11.06.25
|Inditex Neutral
|UBS AG