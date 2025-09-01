DAX 24.037 +0,6%ESt50 5.367 +0,3%Top 10 Crypto 15,67 +2,8%Dow 45.545 -0,2%Nas 21.456 -1,2%Bitcoin 94.386 +1,3%Euro 1,1704 +0,0%Öl 68,48 +0,5%Gold 3.489 +0,4%
Profil

Inditex Aktie

Marktkap. 131,37 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 45,00 auf 43,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Matthew Clements ist zwar weniger skeptisch für die Spanier als noch im Mai. Es sei jedoch zu früh, wirklich optimistisch zu werden, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Geschäftszahlen am 10. September./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

08:31 Inditex Equal Weight Barclays Capital
01.09.25 Inditex Underperform RBC Capital Markets
18.08.25 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.08.25 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.25 Inditex Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

