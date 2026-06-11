Infineon Aktie
Marktkap. 97,79 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 75 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval setzte bei den Bayern am Donnerstag einen höheren Bewertungsmultiplikator an. Zudem passte er seine Schätzungen an größere Wachstumschancen angesichts der Nachfrage nach KI-Chips an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 07:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Infineon
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
77,06 €
|Abst. Kursziel*:
14,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
77,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,61%
|
Analyst Name:
Alexander Duval
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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