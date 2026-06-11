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Infineon Aktie

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77,46 EUR -2,03 EUR -2,55 %
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Marktkap. 97,79 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN wurde kopiert
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WKN 623100

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ISIN DE0006231004

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Symbol IFNNF

Goldman Sachs Group Inc.

Infineon Buy

08:36 Uhr
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
77,46 EUR -2,03 EUR -2,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 75 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval setzte bei den Bayern am Donnerstag einen höheren Bewertungsmultiplikator an. Zudem passte er seine Schätzungen an größere Wachstumschancen angesichts der Nachfrage nach KI-Chips an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 07:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Infineon

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
77,06 €		 Abst. Kursziel*:
14,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
77,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,61%
Analyst Name:
Alexander Duval 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:36 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
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