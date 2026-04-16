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Marktkap. 20,35 Mrd. EUR

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ISIN ES0177542018

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Symbol BABWF

JP Morgan Chase & Co.

International Consolidated Airlines Overweight

10:31 Uhr
International Consolidated Airlines Overweight
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
4,47 EUR 0,05 EUR 1,02%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group nach einem Zwischenbericht von Easyjet auf "Overweight" belassen. Aufgrund der vom britischen Billigflieger eingetrübten Nachfrageaussichten für die Sommersaison gehe er davon aus, dass auch bei anderen europäischen Fluggesellschaften eine gewisse Buchungsschwäche und eine entsprechend schlechtere Entwicklung der Flugpreise bestehe, schrieb Harry J Gowers in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Overweight

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
4,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,45 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

10:31 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 International Consolidated Airlines Overweight Barclays Capital
13.04.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
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