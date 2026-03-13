DAX 23.564 +0,5%ESt50 5.739 +0,4%MSCI World 4.372 +0,1%Top 10 Crypto 10,01 +2,0%Nas 22.374 +1,2%Bitcoin 64.583 -0,7%Euro 1,1494 -0,1%Öl 103,5 +2,4%Gold 5.024 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX eröffnet schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus -- Infineon, STMicro und NXP verkünden Kooperation mit NVIDIA -- Sartorius peilt überdurchschnittliches Wachstum an
Top News
Markt im Wartemodus: DAX verliert zum Start - Ölpreis bleibt Preistreiber Markt im Wartemodus: DAX verliert zum Start - Ölpreis bleibt Preistreiber
Mit den OKX Transfer Days smart ins neue Jahr starten: So sichern Sie sich Ihr Bitcoin-Plus für 2026 Mit den OKX Transfer Days smart ins neue Jahr starten: So sichern Sie sich Ihr Bitcoin-Plus für 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

JCDecaux Aktie

Kaufen
Verkaufen
JCDecaux Aktien-Sparplan
19,89 EUR +0,33 EUR +1,69 %
STU
17,96 CHF +0,37 CHF +2,11 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,18 Mrd. EUR

KGV 12,59
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578972

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000077919

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JCDXF

Goldman Sachs Group Inc.

JCDecaux Neutral

08:01 Uhr
JCDecaux Neutral
Aktie in diesem Artikel
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
19,89 EUR 0,33 EUR 1,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 18,50 auf 20,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Tate attestierte dem Werbekonzern am Montagabend in seiner Rückschau auf die Bilanz ein starkes operatives Ergebnis und starke Barmittelzuflüsse bei solidem Wachstum im unsicheren Umfeld. Chancen und Risiken hielten sich momentan die Waage./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: JCDecaux Neutral

Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
20,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
19,42 €		 Abst. Kursziel*:
5,56%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
19,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,07%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

08:01 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.03.26 JCDecaux Hold Deutsche Bank AG
13.03.26 JCDecaux Overweight Barclays Capital
12.03.26 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 13.03.26
finanzen.net Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur JCDecaux-Aktie
finanzen.net So stuften die Analysten die JCDecaux-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei JCDecaux-Aktie
finanzen.net So schätzen die Analysten die JCDecaux-Aktie im August 2025 ein
finanzen.net Juli 2025: Analysten sehen Potenzial bei JCDecaux-Aktie
finanzen.net Juni 2025: Die Expertenmeinungen zur JCDecaux-Aktie
finanzen.net JCDecaux-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten
GlobeNewswire GET REAL! With JCDecaux, in partnership with VIOOH and Displayce
GlobeNewswire David Bourg, member of the Executive Board, appointed Group Chief Financial, IT and Operations Officer of JCDecaux
GlobeNewswire Extime JCDecaux Airport and Airport International Group sign partnership to transform advertising experience at Queen Alia International Airport in Amman, Jordan
GlobeNewswire 2025 Annual General Meeting of JCDecaux SE
GlobeNewswire JCDecaux : Q1 2025 – Business review
GlobeNewswire JCDecaux : Q1 2025 trading update
GlobeNewswire JCDecaux : Information concerning the availability of all the explanatory documentation to the Combined General Meeting to be held on May 14, 2025
GlobeNewswire JCDecaux wins the contract for city information panels and associated services in the City of Rennes
RSS Feed
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) zu myNews hinzufügen