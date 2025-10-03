JOST Werke Aktie
Marktkap. 768,84 Mio. EURKGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
WKN JST400
ISIN DE000JST4000
Symbol JSTWF
JOST Werke
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Das dritte Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers dürfte solide verlaufen sein, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Wert bleibe ein Kauf und sollte von einem zyklischen Aufschwung profitieren./mf/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:15 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:17 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOST Werke
Zusammenfassung: JOST Werke Buy
|Unternehmen:
JOST Werke AG
|Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
50,30 €
|Abst. Kursziel*:
63,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
49,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
64,82%
|
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
